В Туле проводят в порядок памятники и воинские захоронения

Фото пресс-службы администрации Тулы.

27 апреля глава администрации Тулы Илья Беспалов провел рабочее совещание по итогам обследования памятных мест, которые увековечивают память погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории муниципального образования находится 131 такой объект, из них — 45 воинских захоронений и 7 мемориалов с Вечным огнем. По поручению Ильи Беспалова все воинские захоронения и мемориалы города приводятся в надлежащий вид.

Основные работы уже выполнены, наведен санитарный порядок. Выполнены покраска и текущий ремонт там, где требовалось. Такие работы проводятся профильными управлениями, подведомственными организациями при участии жителей ежегодно после зимы, в соответствии с погодными условиями. На территории некоторых памятных мест наведение порядка сейчас в стадии завершения.

— Наш долг накануне 79-й годовщины Великой Победы подготовить все воинские захоронения и памятные места к праздничным мероприятиям. Работа уже проделана большая, и необходимо завершить ее до 3 мая. Важно, что одинаково пристальное внимание уделяется как крупным мемориалам в центре города, так и памятным местам в сельских поселениях Большой Тулы, — отметил Илья Беспалов.

Глава администрации поручил перед праздником еще раз предоставить ему актуальную информацию о состоянии памятных мест и воинских захоронений.