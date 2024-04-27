В Тульской области с начала года 16 человек заразились мышиной лихорадкой

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За 3 месяца 2024 года в Тульской области зарегистрировано 16 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Другое название у этой болезни — мышиная лихорадка.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заболевание связано с выходом в природный очаг для сбора грибов, ягод либо с работой на дачных и приусадебных участках. Источником инфекции являются мышевидные грызуны.

ГЛПС — острое вирусное заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с развитием острой почечной недостаточности. Передача возбудителя от человека к человеку не происходит.

Симптомы

Отмечается острое начало болезни: резкое повышение температуры до 38-40°, головная боль, озноб, тошнота, ломота во всём теле. Чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе; боли в глазных яблоках и снижение остроты зрения. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Как можно заразиться

Механизмы передачи вируса такие:

аэрогенный, при котором возбудитель, содержащийся в выделениях зверьков, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека;

алиментарный механизм передачи при употреблении воды и продуктов, загрязненных выделениями грызунов;

контактный механизм передачи инфекционной болезни при контакте с инфицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, слизистую оболочку рта, глаза, носа или со слюной при укусе зверьком человека.

Меры профилактики

Максимально сократить срок пребывания в лесах, а по возможности полностью исключить их посещение, особенно в сухую погоду. К признакам, отличающим подобные участки относятся: наличие в лесу густого подлеска, обилие сухостоя, валежника и сухой листвы, соседство свалок различного характера, общая захламленность территории.

Категорически противопоказано проводить сухую уборку без дезинфекционных растворов и марлевых повязок (например, дачи, складские помещения), употреблять в пищу немытые фрукты и овощи. При сборе грибов исключать повреждённые экземпляры, не ворошить листву.

Следует избегать сбора ягод и других дикоросов в местах высокого риска заражения ГЛПС. При отдыхе на природе рекомендуется располагаться на проветриваемых, подверженных инсоляции местах, использовать походную мебель (стол, стулья).

Максимально ограничить контакт (особенно детей) с объектами окружающей среды.

Организованный отдых рекомендуется проводить в специально отведенных местах.

Необходимо хранить пищевые продукты в непроницаемой для грызунов таре и уничтожать продукты, поврежденные грызунами или контаминированные их выделениями.

При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышевидными грызунами.