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Докатился до штрафа: в Туле ГИБДД проверила самокатчиков и велосипедистов на соблюдение ПДД
Фото Дмитрия Дзюбина.

Докатился до штрафа: в Туле ГИБДД проверила самокатчиков и велосипедистов на соблюдение ПДД

Рейд состоялся 26 апреля в центре города.

Велосипеды и самокаты — удобный и доступный способ передвижения для всех — от мала до велика. Но прежде всего это транспортное средство, которое может развивать весьма серьезную скорость, а значит, и быть источником повышенной опасности для окружающих. 

С начала года в Тульской области случилось 51 ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков.

С начала весеннего периода — 6 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие, в том числе и пешеходы.

В связи с этим Госавтоинспекция Тульской области начала регулярно проводить в разных частях города рейды, чтобы напоминать поклонникам двухколесного транспорта о том, что и им тоже необходимо соблюдать ПДД.

26 апреля в Туле на ул. Советской экипажи ДПС совместно с представителями кикшерингов проверяли, соблюдается ли требование спешиваться на пешеходном переходе, а также запрет передвигаться вдвоем на самокате.

За первый час рейда было замечено несколько десятков нарушителей ПДД. 

Проехать через перекресток, а не пройти его ногами обошлось каждому совершеннолетнему нарушителю в 800 рублей. 

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Многие из нарушителей искренне удивлялись, что их останавливает сотрудник ДПС. Доставщики еды, да и все остальные попросту не предполагали, что даже неторопливое передвижение на двухколесном транспорте обернется штрафом:

  • «Я же не торопился»,
  • «Я одной ногой только коснулся самоката»,
  • «Не думал, что за это накажут, — я же не мешал никому идти».

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Некоторые участники движения настолько привыкли переезжать «зебру», что не спешивались даже видя сотрудника ДПС на противоположной стороне улицы. 

Несовершеннолетним нарушителям финансовая ответственность не грозила, однако приятного мало: их аккаунты навсегда блокировались представителями кикшеринга.

Налететь на «бан» самокатчикам можно было в двух случаях: 

  • проехать перекресток, а не перейти;
  • передвигаться вдвоем на одном двухколесном средстве.

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Госавтоинспекция напоминает, что лицам младше 18 лет запрещено пользоваться электросамокатами, можно ездить на велосипеде, но только вне проезжей части. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу допускается спешившись, ведя велосипед или самокат в руках рядом с собой. В темное время суток или в непогоду следует использовать световозвращающие элементы на одежде и средстве передвижения.

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сегодня, в 12:48 +5
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