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Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стартап как диплом»

Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стартап как диплом»

Авторы 15 лучших проектов сразятся за победу в финале, который состоится в июне в Москве.

Стартовал первый Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ «Стартап как диплом». Его организаторы — Минобрнауки и Минэкономразвития России.

Программа «Стартап как диплом» реализуется с 2017 года. Она дает возможность выпускникам вузов разработать стартап и представить его как дипломную работу. Конкурс дипломных работ-стартапов пройдет в России впервые.

В 2024 году в таком формате было защищено шесть стартапов студентов тульских университетов.

— Поддержка проектов студенческого предпринимательства — один из приоритетов региональной программы развития науки и инноваций, инициированной губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Разработка студентами конкурентоспособных продуктов и их внедрение в производство способствуют росту экономики и укреплению технологического суверенитета страны, — сказал председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.

На конкурс принимаются проекты как на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), так и на более поздних этапах. В состав жюри войдут предприниматели, инвесторы, представители госкорпораций и органов власти. Они оценят работы по критериям новизны, технологичности, уникальности, наличия потенциала бизнес-идеи, масштабируемости.

Подать заявку можно до 22 мая на сайте конкурса. Авторы 15 лучших проектов сразятся за победу в финале, который состоится в июне в Москве.

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