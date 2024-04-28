В Туле наградили победителей Тульской любительской хоккейной лиги и Лиги производственных предприятий

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Хоккей в сезоне 2023-2024 объединил 36 команд в двух лигах — это более 500 игроков.

Организаторами соревнований выступили Федерация хоккея Тульской области, региональное правительство и компания «Полипласт» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизнь» нацпроекта «Демография».

В рамках церемонии представители команд получили благодарности от лица президента Спортивной федерации по хоккею Тульской области Александра Ковалёва.

В Тульской любительской хоккейной лиге в дивизионе «Любитель» за победу боролись 15 команд.

Победителями и призерами символического «Кубка Якоря» стали:

1 место — ХК

«Карамышево»

2 место — ХК «КБП»

3 место — ХК «Ясногорск»

Чемпионами ТЛХЛ впервые становится ХК «Евраз», серебро досталось команде «Одоев». Бронзовыми призёрами стали игроки ХК «ЦКБА».

Призы в номинациях по итогам сезона получили:

«Лучший нападающий» — Эдуард Воробьёв, ХК «ЦКБА»;

«Лучший защитник» — Юрий Кузнецов, ХК «Евраз»;

«Лучший вратарь» — Андрей Лобанов, ХК «Одоев»;

«Лучший бомбардир» — Даниил Горбачёв, ХК «Арсеньево»;

«Лучший ассистент» — Виктор Андрианов, ХК «Луч»;

«Лучший снайпер» — Артемий Юшин, ХК «Евраз».

В этом сезоне Лиги производственных предприятий соревновались 21 команда в четырех группах.

По итогам матчей призерами и победителями «Кубка Якоря» стали:

1 место — ХК «Туламашзавод»

2 место — ХК «Газпром»

3 место — ХК «Авангард»

Золото чемпионата ЛПП досталось второй год подряд команде «Евраз», серебряным призером стала ХК «Одоев», бронза у «ЦКБА».