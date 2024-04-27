С 1 по 6 мая на Щекинском шоссе ограничат движение из-за ремонта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы рассказали, как изменится движение транспорта в эти дни.

Как рассказали в муниципалитете, ограничения движения связаны с ремонтом шоссе на участке от проспекта Ленина до Орловского шоссе.

Так, с 9 утра 1 мая до 22 вечера 4 мая на участке Щекинского шоссе от ул. Шоссейной до д. 25а по Щекинскому шоссе движение транспортных средств будет осуществляться по одной полосе в направлении Тулы. Движение транспортных средств по данному участку в обратном направлении будет ограничено.

Альтернативный путь объезда данного участка — ул. Шоссейная с дальнейшим выездом на Орловское шоссе.

Завершить работы при благоприятных погодных условиях планируют за четыре дня и с 5 мая запустить движение по отремонтированному участку дороги от ул. Шоссейной до д. № 25-а по Щекинскому шоссе.

С 3 по 6 мая работы запланированы на участке от ул. Шоссейной до Пировского проезда. При этом частичное временное ограничение движения в указанный период сохранится: движение будет осуществляться по одной из полос в каждом направлении.

Кроме того, с 8 утра 1 мая до 22 вечера 6 мая запретят остановку и стоянку, ограничат движение всех видов транспортных средств на четной стороне участка Щекинского шоссе от дома № 25-а до дома № 9.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее планировать маршрут.

Для удобства жителей города организация движения автобусных маршрутов № 26, 28, 33, 35 и трамвайного маршрута № 14 на период проведения работ с 8 утра 1 мая до 22 вечера 4 мая будет скорректирована.

Автобус № 26

Пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский: (Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский — Одоевское шоссе — ул. Маршала Жукова — 18-й проезд — ул. Тихмянова (ул. Полюсная) — ул. Кабакова — ул. Болотова — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Шоссейная — Орловское шоссе — ул. Набережная — Щекинское шоссе — пос. Горняк — Скуратово (пос. Западный).

автобус № 28

Пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»: (ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Лесная (обр.) — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая)- ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Советская — пр. Ленина — Щекинское шоссе — ул. Шоссейная — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького — ул. Лесная (обр.) — ул. Комсомольская — ул. Гагарина — 3-й Горьковский пр-д — ул. Дронова).

автобус № 33

Д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково: д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — пр. Ленина — Щекинское шоссе — ул. Шоссейная — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Рвы — ул. Дзержинского — ул. Школьная — ул. Генерала Горшкова — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Ложевая — ул. Кирова — Щегловская Засека — д. Высокое.

автобус № 35

Ст. Козлова засека — пос. Михалково: ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково — Школьный проезд — Балтийский пер. — Одоевское шоссе — ул. Маршала Жукова — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Шоссейная — Орловское шоссе — ул. Набережная — Щекинское шоссе — ул. Киреевская — ул. Киреевская — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Л. Толстого.

трамвай № 14

Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика: пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Ремонт Щекинского шоссе в Туле ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».