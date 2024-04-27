  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ветераны Тульской области начали получать подарки ко Дню Победы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ветераны Тульской области начали получать подарки ко Дню Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ветераны Тульской области начали получать подарки ко Дню Победы

В состав набора вошли и товары тульских производителей к праздничному столу: сыры и колбасы, чай, кофе, сладости и др.

В Тульской области стартовало вручение подарков ко Дню Победы. С праздником в регионе поздравят более 4,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. В их числе: участники и инвалиды войны, их вдовы, военнослужащие и труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и инвалиды детства, жители блокадного Ленинграда.

Каждому доставят открытку с поздравлением от имени губернатора Алексея Дюмина и праздничную коробку с продуктовым набором. В состав набора вошли и товары тульских производителей к праздничному столу: сыры и колбасы, чай, кофе, сладости и др.

Одним из первых в Туле подарок получил ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов. С предстоящим праздником его поздравила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

tezwkrf1gmdy96p7lgruwi50amhy8trj.jpeg

В годы войны Василий Алексеевич был курсантом лётного Борисоглебского училища, а затем служил в авиации. Имеет звание майора.

Награждён юбилейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За самоотверженность и единство».

— В преддверии Дня Победы мы стремимся еще раз проявить заботу и внимание к ветеранам, поддержать и порадовать тех, кто совершил невероятный подвиг во имя нашей страны. Делаем все возможное, чтобы они чувствовали наше тепло и заботу, — сказала Татьяна Абросимова.

q4gw5xiqsvczsdcwb1lyprdp6069aq45.jpg

До 9 мая подарки доставят члены правительства Тульской области, представители Тульской областной Думы, общественные деятели, ветераны боевых действий — участники СВО, работники учреждений социального обслуживания, волонтеры и сотрудники администраций муниципалитетов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День Победыветераны

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С 1 по 6 мая на Щекинском шоссе ограничат движение из-за ремонта
С 1 по 6 мая на Щекинском шоссе ограничат движение из-за ремонта
Загрузи здоровье: билайн выяснил, как абоненты держат себя в тонусе с помощью мобильных приложений
Загрузи здоровье: билайн выяснил, как абоненты держат себя в тонусе с помощью мобильных приложений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.