Ветераны Тульской области начали получать подарки ко Дню Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В состав набора вошли и товары тульских производителей к праздничному столу: сыры и колбасы, чай, кофе, сладости и др.

В Тульской области стартовало вручение подарков ко Дню Победы. С праздником в регионе поздравят более 4,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. В их числе: участники и инвалиды войны, их вдовы, военнослужащие и труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и инвалиды детства, жители блокадного Ленинграда.

Каждому доставят открытку с поздравлением от имени губернатора Алексея Дюмина и праздничную коробку с продуктовым набором. В состав набора вошли и товары тульских производителей к праздничному столу: сыры и колбасы, чай, кофе, сладости и др.

Одним из первых в Туле подарок получил ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов. С предстоящим праздником его поздравила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

В годы войны Василий Алексеевич был курсантом лётного Борисоглебского училища, а затем служил в авиации. Имеет звание майора.

Награждён юбилейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За самоотверженность и единство».

— В преддверии Дня Победы мы стремимся еще раз проявить заботу и внимание к ветеранам, поддержать и порадовать тех, кто совершил невероятный подвиг во имя нашей страны. Делаем все возможное, чтобы они чувствовали наше тепло и заботу, — сказала Татьяна Абросимова.

До 9 мая подарки доставят члены правительства Тульской области, представители Тульской областной Думы, общественные деятели, ветераны боевых действий — участники СВО, работники учреждений социального обслуживания, волонтеры и сотрудники администраций муниципалитетов.