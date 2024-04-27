  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские онкологи удалили пациенту желудок через небольшие разрезы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские онкологи удалили пациенту желудок через небольшие разрезы
Фото пресс-центра министерства здравоохранения Тульской области.

Тульские онкологи удалили пациенту желудок через небольшие разрезы

Операция называется лапароскопическая гастрэктомия.

Житель Тулы обратился в поликлинику с жалобами на боли в брюшной полости, отсутствие аппетита и потерю веса на 20 кг. Специалисты диагностировали у него рак желудка и направили в онкоцентр, где онкохирурги удалили пораженный орган и выполнили прямое соединение пищевода с кишечником.

После оперативного вмешательства мужчина начал пить на первые сутки, питаться на третьи сутки, а на 6-й день вернулся домой. Он будет получать химиотерапевтическое лечение и продолжит находиться под наблюдением специалистов.

Заведующий оперблоком онкоцентра Тимур Гусейнов рассказывает:

— Лапароскопическая гастрэктомия — это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет сократить время проведения операции и имеет малую травматичность. Доступ к внутренним органам получают через небольшие разрезы, в которые вводят специальные инструменты и лапароскоп.

Он добавил, что операция стала возможной благодаря современному оборудованию, высокой квалификации специалистов и большому опыту работы в сфере лапароскопической хирургии.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
малоинвазивная хирургическая операция
Место
онкологический центр

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 1,1 млн рублей
В Тульской области у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 1,1 млн рублей
С 1 по 6 мая на Щекинском шоссе ограничат движение из-за ремонта
С 1 по 6 мая на Щекинском шоссе ограничат движение из-за ремонта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.