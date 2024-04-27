Тульские онкологи удалили пациенту желудок через небольшие разрезы

Фото пресс-центра министерства здравоохранения Тульской области.

Житель Тулы обратился в поликлинику с жалобами на боли в брюшной полости, отсутствие аппетита и потерю веса на 20 кг. Специалисты диагностировали у него рак желудка и направили в онкоцентр, где онкохирурги удалили пораженный орган и выполнили прямое соединение пищевода с кишечником.

После оперативного вмешательства мужчина начал пить на первые сутки, питаться на третьи сутки, а на 6-й день вернулся домой. Он будет получать химиотерапевтическое лечение и продолжит находиться под наблюдением специалистов.

Заведующий оперблоком онкоцентра Тимур Гусейнов рассказывает:

— Лапароскопическая гастрэктомия — это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет сократить время проведения операции и имеет малую травматичность. Доступ к внутренним органам получают через небольшие разрезы, в которые вводят специальные инструменты и лапароскоп.

Он добавил, что операция стала возможной благодаря современному оборудованию, высокой квалификации специалистов и большому опыту работы в сфере лапароскопической хирургии.