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ПМХ и Промсорт открыли экзаменационные центры в Туле
Автор текста Андрей Гвоздев. Фото пресс-службы Тулачермет.

ПМХ и Промсорт открыли экзаменационные центры в Туле

Экзаменационные центры будут действовать на базе Тулачермета и Промсорт-Тулы.

Промышленно-металлургический холдинг и Промсорт открыли в Туле экзаменационные центры ЦОК (Центр оценки квалификации) для подтверждения квалификации работников и соискателей. Экзаменационные центры будут действовать на базе Тулачермета и Промсорт-Тулы.

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Любой работник предприятия или соискатель может подтвердить свою квалификацию на экзамене. Он состоит из теоретической части в формате тестирования и практической — выполнения заданий на рабочем месте в условиях действующего производства или с использованием имитационного тренажера.

В случае успешного прохождения экзамена сотрудник получает свидетельство о подтверждении квалификации, включается в общероссийский реестр квалифицированных работников, а также ему положена доплата за высокий уровень квалификации. 

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— Открытие новых экзаменационных площадок позволит расширить возможности компании в части оценки квалификации, — отметила исполнительный директор ПМХ Светлана Карицкая. Аналогичные центры уже работают на партнерских предприятиях в Калужской и Свердловской областях. Экзаменационные площадки также позволят получить синергетический эффект с учебным центром, действующим в Туле. 

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