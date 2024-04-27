На Калужском шоссе временно организуют реверсивное движение

Скрин с «Яндекс.Карт».

Управление по транспорту и дорожному хозяйству приняло решение отремонтировать дорогу на Калужском шоссе от СК «Тула-Арена» до поворота к н. п. Н. Елькино. Сообщается, что это необходимо для поддержания эксплуатационных характеристик дорожного покрытия. Работы пройдут в период с 28 апреля по 1 мая.

С 28 по 29 апреля запланированы работы по фрезерованию дорожного покрытия. С 30 апреля по 1 мая будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия.

Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,5 тысячи квадратных метров.

На время производства работ на указанном участке запланирована организация реверсивного движения. Зона проведения работ будет огорожена дорожными знаками.