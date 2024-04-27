  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Калужском шоссе временно организуют реверсивное движение - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Калужском шоссе временно организуют реверсивное движение
Скрин с «Яндекс.Карт».

На Калужском шоссе временно организуют реверсивное движение

Из-за ремонта дороги.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству приняло решение отремонтировать дорогу на Калужском шоссе от СК «Тула-Арена» до поворота к н. п. Н. Елькино. Сообщается, что это необходимо для поддержания эксплуатационных характеристик дорожного покрытия. Работы пройдут в период с 28 апреля по 1 мая.

С 28 по 29 апреля запланированы работы по фрезерованию дорожного покрытия. С 30 апреля по 1 мая будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия.

Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,5 тысячи квадратных метров.

На время производства работ на указанном участке запланирована организация реверсивного движения. Зона проведения работ будет огорожена дорожными знаками.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дорогиКалужское шоссе

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки сообщили о громких хлопках утром 27 апреля
Туляки сообщили о громких хлопках утром 27 апреля
Тульскую область накроет гроза
Тульскую область накроет гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.