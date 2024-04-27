Тульскую область накроет гроза

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 10 часов 27 апреля в регионе местами ожидается гроза.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.