Самокатчики устроили большой флешмоб в центре Тулы

— Все Правила дорожного движения были соблюдены: юноши и девушки двигались по тротуару с безопасной скоростью и уступали дорогу пешеходам, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, предварительно спешившись, — отметили в Госавтоинспекции.

Ставшие свидетелями флешмоба туляки не скрывали удивления, увидев так много самокатчиков в центре города.