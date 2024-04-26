Самокатчики устроили большой флешмоб в центре Тулы

Накануне сотрудники Госавтоинспекции организовали массовый флешмоб на средствах индивидуальной мобильности. В мероприятии приняли участие студенты из команды Активной молодежи Тульской области. Цель — привлечь внимание к соблюдению ПДД.
После инструктажа тульских автоинспекторов ребята встретились в центре Тулы и проехали на электросамокатах по главным улицам города.
Госавтоинспекция Тульской области призывает лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, строго соблюдать Правила дорожного движения, уважительно относиться к пешеходам и всегда заботиться о своей безопасности на дороге.