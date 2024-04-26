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Самокатчики устроили большой флешмоб в центре Тулы
Фото Госавтоинспекции.

Самокатчики устроили большой флешмоб в центре Тулы

Его целью стало воспитание у туляков культуры использования СИМ.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции организовали массовый флешмоб на средствах индивидуальной мобильности. В мероприятии приняли участие студенты из команды Активной молодежи Тульской области. Цель — привлечь внимание к соблюдению ПДД

После инструктажа тульских автоинспекторов ребята встретились в центре Тулы и проехали на электросамокатах по главным улицам города.

— Все Правила дорожного движения были соблюдены: юноши и девушки двигались по тротуару с безопасной скоростью и уступали дорогу пешеходам, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, предварительно спешившись, — отметили в Госавтоинспекции.
 
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Ставшие свидетелями флешмоба туляки не скрывали удивления, увидев так много самокатчиков в центре города.
 

Госавтоинспекция Тульской области призывает лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, строго соблюдать Правила дорожного движения, уважительно относиться к пешеходам и всегда заботиться о своей безопасности на дороге.

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Место
тульская Госавтоинспекция
 

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