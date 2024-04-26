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Под Тулой «карма» просвистела мимо нарушителя ПДД

Под Тулой «карма» просвистела мимо нарушителя ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Вера прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» видео, снятое в районе 165-го км автодороги М-2 «Крым».

«Хамское поведение водителя и реакция ГИБДД. Дата и время актуальны. Водитель пошел на обгон через сплошную линию разметки и в зоне действия знака „обгон запрещён“, практически в лоб экипажу ДПС. Однако экипаж ДПС просто проехал мимо. Госномер нарушителя А559АВ, регион 188. Госномер экипажа ДПС 0171», — сообщила автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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Автор:
сегодня, в 13:36 +2
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Событие
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Тула

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