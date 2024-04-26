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11% туляков планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами
Фото Алексея Пирязева.

11% туляков планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами

К таким выводам пришёл сервис SuperJob.

Больше половины туляков (60%) не будут уходить в отпуск в период майских праздников. 16% опрошенных работают по сменному графику и не могут выбирать, когда им отдыхать, а 13% до сих пор не определились с планами.

Отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять только 11% работающих горожан. Кстати, большая часть из них – люди старше 45 лет. 

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

 

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