В Тульской области подросток более пяти лет жил с пулей в шее

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О необычном пациенте из Тульской области рассказали врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. 14-летний подросток приехал на плановое лечение с диагнозом «килевидная грудь». Во время исследования на компьютерном томографе медики обнаружили инородное тело в шее.

Выяснилось, что более пяти лет назад в мальчика выстрелил ребенок из пневматического пистолета.

— Все это время пуля находилась в мягких тканях ребенка и не представляла для него опасности. Вокруг инородного тела образовалась капсула, ее еще называют «гранулемой инородного тела». Это случайная находка. На момент происшествия взрослые не обратили должного внимания, — сообщил заведующий хирургическим отделением № 2 (травматологическим) клиники Педиатрического университета Владислав Авраменко.

Хирурги уже провели операцию по удалению пули из мягких тканей ребёнка. Теперь мальчика ждет операция по поводу основного заболевания. Ситуация не повлияет на его дальнейшее лечение.

По словам врача, подобные ситуации в его практике встречались.

— Случаи, когда в мягкие ткани ребенка попадает инородное тело, бывают. Например, в мягкие ткани может попасть небольшой камень, или ребенок может наступить на стекло и не заметить этого. Ранка заживёт, и инородное тело остается в теле ребенка. Это бывает не часто, но встречается периодически, — пояснил Владислав Авраменко.