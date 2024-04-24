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Бегут прямо по дорогам и прячутся за ветками: в Туле заметили нескольких лосей
Фото: «Тула жесть» в Telegram.

Бегут прямо по дорогам и прячутся за ветками: в Туле заметили нескольких лосей

О нашествии рогатых в городе сообщили туляки.

В разных частях Тулы жители приметили лосей. На этом видео лось, как в кино, одним прыжком пересекает проезжую часть и тормозит движение машин на Венёвском шоссе.

А это улицы Богучаровская и Михайловская. Молодой лось ведёт себя смелее: бежит по грунтовой дороге, едва опасаясь машин. Взрослый осмотрительно прячется за деревьями. 

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Фото телеграм-канала «Тула. Происшествия».

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области всегда предупреждает о начале периода активности диких животных. В том году пик пришёлся на конец сентября. В этом году таких предупреждений пока не было.

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