Бегут прямо по дорогам и прячутся за ветками: в Туле заметили нескольких лосей

Фото: «Тула жесть» в Telegram.

В разных частях Тулы жители приметили лосей. На этом видео лось, как в кино, одним прыжком пересекает проезжую часть и тормозит движение машин на Венёвском шоссе.

А это улицы Богучаровская и Михайловская. Молодой лось ведёт себя смелее: бежит по грунтовой дороге, едва опасаясь машин. Взрослый осмотрительно прячется за деревьями.



Фото телеграм-канала «Тула. Происшествия».

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области всегда предупреждает о начале периода активности диких животных. В том году пик пришёлся на конец сентября. В этом году таких предупреждений пока не было.