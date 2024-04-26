Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с днем памяти жертв радиационных катастроф

Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Сообщение опубликовали на сайте правительства Тульской области:

— 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиационному заражению подверглись многие наши соотечественники. Она стала уроком для всех будущих поколений.

Мы гордимся мужеством и отвагой ликвидаторов последствий этой техногенной катастрофы. В их числе были и жители Тульской области — самоотверженные люди, настоящие герои, преградившие путь радиации.

Наш долг — помнить об их подвиге и не допустить повторения подобной трагедии.

Спасибо всем, кто вносит вклад в сохранение памяти о ликвидаторах последствий чернобыльской аварии.