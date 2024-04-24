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Тульская область заняла первое место по охране труда в ЦФО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область заняла первое место по охране труда в ЦФО

Таковы итоги за 2023 год.

24 апреля в Туле прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда, посвящённое Всемирному Дню охраны труда.
Участников заседания приветствовала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

— Губернатор Алексей Дюмин уделяет больше внимание вопросам охраны труда и безопасности на предприятиях региона. По итогам 2023 года Тульская область заняла первое место по охране труда в ЦФО и шестое — по всей России. Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 19%, — отметила Татьяна Абросимова.

К празднику Весны и Труда и Всемирному дню охраны труда в регионе ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Татьяна Абросимова вручила победителям памятные призы и дипломы, поблагодарила их за заботу о сохранении жизни и здоровья работников предприятий.

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