Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Таковы итоги за 2023 год.

24 апреля в Туле прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда, посвящённое Всемирному Дню охраны труда.

Участников заседания приветствовала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

— Губернатор Алексей Дюмин уделяет больше внимание вопросам охраны труда и безопасности на предприятиях региона. По итогам 2023 года Тульская область заняла первое место по охране труда в ЦФО и шестое — по всей России. Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 19%, — отметила Татьяна Абросимова.

К празднику Весны и Труда и Всемирному дню охраны труда в регионе ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Татьяна Абросимова вручила победителям памятные призы и дипломы, поблагодарила их за заботу о сохранении жизни и здоровья работников предприятий.