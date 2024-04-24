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Под Тулой грузчик украл 130 поддонов со склада Wildberries
Фото из архива Myslo.

Под Тулой грузчик украл 130 поддонов со склада Wildberries

Подозреваемым оказался 22-летний молодой человек.

В отдел полиции «Привокзальный» в Туле с заявлением о краже обратился юрист одного из маркетплейсов. По словам мужчины, со склада Wildberries в деревне Новое Клейменово было похищено более 130 деревянных поддонов.

При проведении оперативных мероприятий, а также при просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили злоумышленника. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, им оказался 22-летний грузчик этого же склада. Ранее молодой человек не имел проблем с законом. 

Похитителя задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

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