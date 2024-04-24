Актер из Тульской области снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Фото представлено пресс-службой телеканала ТНТ.

13 мая на телеканале ТНТ стартует продолжение сериала «Универ» — «Универ. 13 лет спустя» (16+). Зрителей ждет множество сюрпризов, главный из которых — возвращение Эдуарда «Кузи» Кузьмина.

В сериале снялся уроженец Тульской области — актер Максим Заусалин. Он сыграл начальника. Максим родился в Новомосковске. В 2000 году окончил факультет художественного творчества (кафедра режиссуры и мастерства актёра) Орловского государственного института искусств и культуры. Работал в Орловском театре «Свободное пространство» (1997-2000), театре «Вернадского, 13» (2000-2001), Театральной компании И. Апексимовой (2004-2005), Московском театре юного зрителя (2005). В 2005–2016 гг. являлся актёром театра «У Никитских ворот». Актер сыграл более чем в 40 картинах.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сериале каждого из героев «Универа» ждёт эмоциональная встряска. Только-только оправившийся после потери Кристины Антон (Станислав Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живёт в своё удовольствие: управляет пабом и заводит лёгкие романы на одну ночь. Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий скачок из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.

Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) разводятся, однако Майкл никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами. А Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект Валентина лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для её семьи настоящей катастрофой.

Неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Однако он больше не тот простоватый каратист, каким его помнят друзья. Кузя теперь — неприлично богатый бизнесмен, создавший собственную «пельменную империю». Теперь он живёт в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.