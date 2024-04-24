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Актер из Тульской области снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя»
Фото представлено пресс-службой телеканала ТНТ.

Актер из Тульской области снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Максим Заусалин сыграл начальника.

13 мая на телеканале ТНТ стартует продолжение сериала «Универ» — «Универ. 13 лет спустя» (16+). Зрителей ждет множество сюрпризов, главный из которых — возвращение Эдуарда «Кузи» Кузьмина.

В сериале снялся уроженец Тульской области — актер Максим Заусалин. Он сыграл начальника. Максим родился в Новомосковске. В 2000 году окончил факультет художественного творчества (кафедра режиссуры и мастерства актёра) Орловского государственного института искусств и культуры. Работал в Орловском театре «Свободное пространство» (1997-2000), театре «Вернадского, 13» (2000-2001), Театральной компании И. Апексимовой (2004-2005), Московском театре юного зрителя (2005). В 2005–2016 гг. являлся актёром театра «У Никитских ворот». Актер сыграл более чем в 40 картинах.

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Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сериале каждого из героев «Универа» ждёт эмоциональная встряска. Только-только оправившийся после потери Кристины Антон (Станислав Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живёт в своё удовольствие: управляет пабом и заводит лёгкие романы на одну ночь. Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий скачок из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.

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Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) разводятся, однако Майкл никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами. А Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект Валентина лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для её семьи настоящей катастрофой.

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Неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Однако он больше не тот простоватый каратист, каким его помнят друзья. Кузя теперь — неприлично богатый бизнесмен, создавший собственную «пельменную империю». Теперь он живёт в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.

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