Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Туле. Так, на первом месте оказалась вакансия врача-косметолога. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей и обучение.

На втором месте — вакансия водителя категории Е с зарплатой до 200 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь стаж вождения от одного года.

На третьем — инженер ПТО с зарплатой от 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет. Работодатель обещает релокационный пакет.

В рейтинг также вошли вакансии начальника производства с зарплатой до 160 тыс. рублей и начальника проектного отдела с зарплатой от 110 тыс. рублей.