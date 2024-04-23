Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Туле. Так, на первом месте оказалась вакансия врача-косметолога. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей и обучение.
На втором месте — вакансия водителя категории Е с зарплатой до 200 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь стаж вождения от одного года.
На третьем — инженер ПТО с зарплатой от 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет. Работодатель обещает релокационный пакет.
В рейтинг также вошли вакансии начальника производства с зарплатой до 160 тыс. рублей и начальника проектного отдела с зарплатой от 110 тыс. рублей.
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от 160 000 руб.
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150 000 — 200 000 руб.
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от 150 000 руб.
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130 000 — 160 000 руб.
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от 110 000 руб.