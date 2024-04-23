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Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

Рейтинг подготовил портал SuperJob.

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Туле. Так, на первом месте оказалась вакансия врача-косметолога. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей и обучение.

На втором месте — вакансия водителя категории Е с зарплатой до 200 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь стаж вождения от одного года.

На третьем — инженер ПТО с зарплатой от 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет. Работодатель обещает релокационный пакет.

В рейтинг также вошли вакансии начальника производства с зарплатой до 160 тыс. рублей и начальника проектного отдела с зарплатой от 110 тыс. рублей.

Врач-косметолог

от 160 000 руб.

Водитель (категория Е)

150 000 — 200 000 руб.

Инженер ПТО

от 150 000 руб.

Начальник производства

130 000 — 160 000 руб.

Начальник проектного отдела

от 110 000 руб.

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