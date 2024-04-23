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Юная тулячка приняла участие в телешоу «Кондитер. Дети»
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Юная тулячка приняла участие в телешоу «Кондитер. Дети»

Татьяне Цыбаевой всего 13 лет.

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон реалити «Кондитер. Дети». Участниками станут юные кулинары в возрасте от 9 лет. Это ребята, которые своими руками творят кондитерские шедевры. 

В шоу приняла участие 13-летняя Татьяна Цыбаева из Тулы. На встречу с «королем тортов» Ренатом Азгамовым и членами жюри Таня принесла шоколадный торт с крем-чизом и ганашем.

Если тулячка пройдет в финал, она должна будет приготовить торт для звездного гостя. Как сообщает пресс-служба телеканала, лучший кондитер отправится в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей.

Удалось ли нашей землячке достойно представить свой десерт, можно увидеть уже сегодня, 23 апреля, в 22.00.


 

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