Юная тулячка приняла участие в телешоу «Кондитер. Дети»

Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон реалити «Кондитер. Дети». Участниками станут юные кулинары в возрасте от 9 лет. Это ребята, которые своими руками творят кондитерские шедевры.

В шоу приняла участие 13-летняя Татьяна Цыбаева из Тулы. На встречу с «королем тортов» Ренатом Азгамовым и членами жюри Таня принесла шоколадный торт с крем-чизом и ганашем.

Если тулячка пройдет в финал, она должна будет приготовить торт для звездного гостя. Как сообщает пресс-служба телеканала, лучший кондитер отправится в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей.

Удалось ли нашей землячке достойно представить свой десерт, можно увидеть уже сегодня, 23 апреля, в 22.00.



