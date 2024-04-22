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Где в Туле не будет электричества 23 апреля

Где в Туле не будет электричества 23 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 78, 80, 80-а, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а, 84-в,
  • ул. Гастелло, 51, 51-а,
  • ул. Сойфера, 17,
  • ул. Мира, 34-44 (чётн.), 28,
  • ул. Оружейная, 4-22 (чётн.), 7,
  • пер. Стандартный, 31, 32,
  • пер. Танковый, 1,
  • 3-5 Баташевские проезды,
  • Венёвское шоссе, 31, 41-а,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,
  • 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 26-а,
  • 28-й пр-д, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.),
  • 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 52,
  • пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,
  • пос. Косая Гора: ул. Дронова, 15, 16, 18.

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