Где в Туле не будет электричества 23 апреля

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 78, 80, 80-а, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а, 84-в,
- ул. Гастелло, 51, 51-а,
- ул. Сойфера, 17,
- ул. Мира, 34-44 (чётн.), 28,
- ул. Оружейная, 4-22 (чётн.), 7,
- пер. Стандартный, 31, 32,
- пер. Танковый, 1,
- 3-5 Баташевские проезды,
- Венёвское шоссе, 31, 41-а,
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,
- 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 26-а,
- 28-й пр-д, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.),
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 52,
- пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,
- пос. Косая Гора: ул. Дронова, 15, 16, 18.