  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий

Подготовку к масштабному культурно-образовательному проекту обсудили на еженедельном совещании в правительстве.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что к Международному дню музеев (18 мая) в Фонде искусств откроется масштабная выставка «Тула. Шедевры. Музеи России». 12 ведущих федеральных музеев страны представят из своих фондов порядка 300 подлинных предметов, связанных с тульской землей – историческими событиями, местами, личностями. Аналогов такой выставки в России нет.

Автор концепции и художник – известный музейный дизайнер Андрей Рейнер. Выставка станет флагманским проектом «Музейного лета» и продлится до середины сентября. Планшетный вариант выставки из 12 элементов – по числу федеральных музеев-участников – будет представлен во всех районных домах культуры.

В афише порядка 250 мероприятий, среди которых – новые фестивали.

В мае в Богучарово пройдет литературно-музыкальный праздник к 220-летию Алексея Хомякова. В Арсеньево состоится многожанровый фестиваль, посвященный творчеству Александра Даргомыжского: музыкальный театр «Новая опера» представит концертную версию оперы «Русалка». В Туле ко Дню России будет организован фестиваль «Дни армейской культуры». В Алексине в сентябре пройдет фестиваль «Алексин Щедрина».

Состоятся и мероприятия, ставшие традиционными: фестиваль Крапивы в Крапивне, литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» в Чернском районе, фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» в Веневе, «Окский плес» в Чекалине, театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна», музыкальные фестивали «Пятницкая башня» и «Кремлевская опера» в Тульском кремле.

В Алексине продолжаются работы по созданию Музея Родиона Щедрина. Сформирован перечень мемориальных предметов, часть которых передали родственники и сам Родион Щедрин. Создана нотография, ведется работа над фонографией.

Проект «Музейное лето в Туле» завершится празднованием 644-й годовщины Куликовской битвы на первом ратном поле страны. Татьяна Рыбкина поблагодарила Алексея Дюмина за инициативу и поддержку проекта.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиМузейное лето в Тулекультурамероприятия
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов
Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.