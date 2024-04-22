«Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Подготовку к масштабному культурно-образовательному проекту обсудили на еженедельном совещании в правительстве.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что к Международному дню музеев (18 мая) в Фонде искусств откроется масштабная выставка «Тула. Шедевры. Музеи России». 12 ведущих федеральных музеев страны представят из своих фондов порядка 300 подлинных предметов, связанных с тульской землей – историческими событиями, местами, личностями. Аналогов такой выставки в России нет.

Автор концепции и художник – известный музейный дизайнер Андрей Рейнер. Выставка станет флагманским проектом «Музейного лета» и продлится до середины сентября. Планшетный вариант выставки из 12 элементов – по числу федеральных музеев-участников – будет представлен во всех районных домах культуры.

В афише порядка 250 мероприятий, среди которых – новые фестивали.

В мае в Богучарово пройдет литературно-музыкальный праздник к 220-летию Алексея Хомякова. В Арсеньево состоится многожанровый фестиваль, посвященный творчеству Александра Даргомыжского: музыкальный театр «Новая опера» представит концертную версию оперы «Русалка». В Туле ко Дню России будет организован фестиваль «Дни армейской культуры». В Алексине в сентябре пройдет фестиваль «Алексин Щедрина».

Состоятся и мероприятия, ставшие традиционными: фестиваль Крапивы в Крапивне, литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» в Чернском районе, фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» в Веневе, «Окский плес» в Чекалине, театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна», музыкальные фестивали «Пятницкая башня» и «Кремлевская опера» в Тульском кремле.

В Алексине продолжаются работы по созданию Музея Родиона Щедрина. Сформирован перечень мемориальных предметов, часть которых передали родственники и сам Родион Щедрин. Создана нотография, ведется работа над фонографией.

Проект «Музейное лето в Туле» завершится празднованием 644-й годовщины Куликовской битвы на первом ратном поле страны. Татьяна Рыбкина поблагодарила Алексея Дюмина за инициативу и поддержку проекта.