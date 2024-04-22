24 апреля на нескольких улицах Пролетарского района отключат воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом туляков предупредил Тулагорводоканал.

24 апреля с 10.00 в Туле будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Баженова, 8-30, 7, 9, 10-а, 10-б, 12-а, 14-а;

ул. Кирова, 190, 192, 194, 194-а, 196;

ул. Кутузова, 15-33, 35, 35-а, 15-б, 17-а, 19-а, 29-а, 31-а, 33-а;

ул. Батищева, 20, 20-б, 20-а (котельная);

ул. Шухова, 17, 19, 21, 34-42;

частный сектор: ул. Бывший монастырь, ул. Батищева, ул. Л. Чайкиной, пр-д Верхний, пр-д Нижний, пр-д Средний, пер. Комбайновый.

Это связано с тем, что специалисты Тулагорводоканала проведут ремонтные работы на ул. Баженова, 14.