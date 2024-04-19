Погода в Туле 20 апреля: ветрено и до +16 градусов

20 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +11 до +16°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
Атмосферное давление вернется в норму.
20 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +11 до +16°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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