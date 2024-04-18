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Погода в Туле 19 апреля: дождливо и до +16 градусов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле 19 апреля: дождливо и до +16 градусов

Атмосферное давление будет пониженным.

19 апреля в Туле днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха — от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст. 

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