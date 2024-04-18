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Где в Туле отключат свет 19 апреля

Где в Туле отключат свет 19 апреля

Публикуем список адресов.

"Тулгорэлектросети" запланировали отключение электроэнергии 19 апреля:

9.00-17.00:

  • ул. Н. Островского, 63.
  • ул. Доктора Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14.
  • 1-й пр-зд, 1-7, 47-53 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 3-а,
  • 8-й пр-зд, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 6-а, 7-а, 9-б, 9-в, 12-а,
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 16-а,
  • ул. Судейского, 34-48 (чётн.), 21, 23, 25, 32-б, 34-а,
  • п. Косая Гора: ул. Пушкина, 20, 22-а, 24, 26, 26-б, 26-в; ул. Луговая, 21-27, 28-г; Орловское ш., 11, 13, 15,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 9, 11,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 2-а, 2-б.

9.00-16.00:

  • ул. Кирова, 169, 169-а, 171, 173,
  • ул. Марата, 194, 196, 198,
  • ул. Баженова, 1.

9.30-14.00:

  • Красноармейский пр.,  14,
  • ул. Коминтерна, 8, 22, 23, 14.

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