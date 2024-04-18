Где в Туле отключат свет 19 апреля

"Тулгорэлектросети" запланировали отключение электроэнергии 19 апреля:
9.00-17.00:
- ул. Н. Островского, 63.
- ул. Доктора Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14.
- 1-й пр-зд, 1-7, 47-53 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 3-а,
- 8-й пр-зд, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 6-а, 7-а, 9-б, 9-в, 12-а,
- ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 16-а,
- ул. Судейского, 34-48 (чётн.), 21, 23, 25, 32-б, 34-а,
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 20, 22-а, 24, 26, 26-б, 26-в; ул. Луговая, 21-27, 28-г; Орловское ш., 11, 13, 15,
- ул. Тульского Рабочего полка, 9, 11,
- ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 2-а, 2-б.
9.00-16.00:
- ул. Кирова, 169, 169-а, 171, 173,
- ул. Марата, 194, 196, 198,
- ул. Баженова, 1.
9.30-14.00:
- Красноармейский пр., 14,
- ул. Коминтерна, 8, 22, 23, 14.