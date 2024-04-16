В Туле прокуратура нашла нарушения в работе пассажирских автобусов

В Туле прокуратура Зареченского района проверила деятельность ООО «Тульский автомобильный коммерческий транспорт», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что к перевозке пассажиров по двум маршрутам (№ 59 и 9) допускались автобусы с неисправными внешними световыми приборами, незакрепленным рядом пассажирских сидений, без диагностической карты о прохождении обязательного государственного технического осмотра.

Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводились не полностью, вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи по безопасности перевозок пассажиров не проводились, не велся соответствующий журнал инструктажей. Кроме этого, вопреки требованиям законодательства о защите прав инвалидов, транспортные средства не были оснащены средствами звукового, визуального и тактильного информирования об остановках.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю транспортной компании представление, во исполнение требований которого выявленные нарушения устранены.