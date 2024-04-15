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За день в Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали 15 самокатчиков-нарушителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

За день в Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали 15 самокатчиков-нарушителей

Каждому назначен штраф по 800 рублей.

В Туле проходит социальная кампания «С СИМ безопасно колесим». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами отделений по делам несовершеннолетних, инспекторами охраны общественного порядка, представителями кикшеринговых организаций, а также с дружинниками проводят рейды. Водителей самокатов призывают быть особо внимательными и осторожными вблизи и на проезжих частях дорог, напоминают о неукоснительном соблюдении ПДД.

Так, 12 апреля, за время проведения рейдов инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 15 водителей СИМ по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Каждому нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.

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