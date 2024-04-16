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На обустройство детских площадок в Тульской области потратят 100 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На обустройство детских площадок в Тульской области потратят 100 млн рублей

До конца лета в регионе дополнительно установят еще 15 площадок за счет средств Фонда «Перспектива».

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев сообщил, что у региона сформировался большой опыт в реализации проектов с участием жителей. В их числе «Народный бюджет», конкурс «Активный сельский староста и руководитель ТОС» и другие.

В рамках проекта «Выбирай, учись, играй!» жители могли обозначить образовательные учреждения, где будет улучшена материально-техническая база, в том числе появятся детские и спортивные площадки. Все школы и детские сады приняли участие в проекте. Всего было подано 1004 заявки. В голосовании приняли участие более 620 тыс. человек. Победителями стали порядка 150 детских садов и школ.

Алексей Дюмин отметил, что у жителей региона есть запрос на установку и обновление детских площадок. В этом году на эти цели будет направлено 100 млн рублей. Дополнительно еще 15 площадок до конца лета будут установлены по инициативе Алексея Дюмина за счет средств Фонда «Перспектива».

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Элеоноре Шевченко со следующего года предусмотреть установку площадок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволит закрыть основную потребность за пару лет.

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