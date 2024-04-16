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Подросток, сломавший дерево в центре Тулы, извинился перед жителями города на видео

Подросток, сломавший дерево в центре Тулы, извинился перед жителями города на видео

Протокол составили на его мать; сам нарушитель – несовершеннолетний.

Парень, сломавший дерево 12 апреля на улице Революции, сознался в своем проступке. Видео с извинениями появилось в телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм».

— Просьба принять мои извинения перед гражданами Тулы. Больше такого не повторится. Мне стыдно, я раскаиваюсь, — говорит парень на камеру.

Возраст не позволяет привлечь парня к ответственности, силовики составили административные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ и ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении его матери. Источник отмечает: 12 апреля подросток гулял по улице Революции в нетрезвом состоянии. 

Отметим, 14 апреля на ул. Металлистов произошел похожий инцидент: пьяный 22-летний житель по необъяснимой причине сломал дерево. Решается вопрос о привлечении его к ответственности. 

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