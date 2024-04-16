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В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!

В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!

UPD: Сообщение оказалось фейковым!

«Очень срочно! Потерялся кайман Гоша!» — такое обращение прислал в редакцию владелец рептилии.

Пропажа обнаружилась сегодня рано утром. Владельцы предполагают, что кайман уполз из дома через незакрытую дверь.

Предполагаемое место нахождения крокодила — в районе улицы Дзержинского и Водного переулка.

«Гоша не агрессивный, адекватный. Не большой — 78 см. Живым кормом не питался. Бояться не стоит. Опасности он не несет. Но лучше его не трогать и собак на него не натравливать», — уточнил владелец каймана.

Если увидите рептилию, сообщите в редакцию Myslo.

«Соответствующие органы в курсе, но ничем пока помочь не могут. За любую полезную информацию очень щедро отблагодарю», — добавил владелец Гоши.

UPD: Сообщение оказалось фейковым

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