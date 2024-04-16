В киреевском супермаркете нашли сыр от фантомного производителя

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Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора вместе с представителями прокуратуры провели внеплановую проверку в магазинах «Светофор» ООО «Торгсервис 71» на территории региона.

В киреевском супермаркете был обнаружен сыр «Голландский» с данными о несуществующем изготовителе (предприятии-фантоме): ООО «Производственная Компания Лидское молоко» (Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 1).

Партия сыра весом более 3 тонн сопровождалась недействительной декларацией о соответствии. Её сняли с реализации. В отношении юридического лица ООО «Торгсервис 71» возбуждено дело об административном правонарушении.