В Туле открыли сезон экскурсий по историческому центру на электробусе

Фото: https://vk.com/tula_museum_association.

«Тульское музейное объединение» приглашает на экскурсии по историческому центру города на электробусе. Маршрут лежит по территории кремля, Казанской набережной и Музейному кварталу.

За 35 минут путешествия аудиогид расскажет всё про башни, храмы, скульптуры и памятные места.

График поездок: с 15 апреля по 13 октября ежедневно в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Подробности и запись на экскурсию по тел.: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

Точка отправления: Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 1.

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