  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открыли сезон экскурсий по историческому центру на электробусе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открыли сезон экскурсий по историческому центру на электробусе
Фото: https://vk.com/tula_museum_association.

В Туле открыли сезон экскурсий по историческому центру на электробусе

Приглашаются все желающие.

«Тульское музейное объединение» приглашает на экскурсии по историческому центру города на электробусе. Маршрут лежит по территории кремля, Казанской набережной и Музейному кварталу.

За 35 минут путешествия аудиогид расскажет всё про башни, храмы, скульптуры и памятные места.

График поездок: с 15 апреля по 13 октября ежедневно в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

jIiMqf8fxWw.jpg

Подробности и запись на экскурсию по тел.: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

Точка отправления: Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 1.

0+.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:27 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
экскурсии на электробусе
В Ясной Поляне впервые за 20 лет появился на свет жеребенок
В Ясной Поляне впервые за 20 лет появился на свет жеребенок
В больнице Богородицка начался ремонт лаборатории
В больнице Богородицка начался ремонт лаборатории
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.