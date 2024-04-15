В Ясной Поляне впервые за 20 лет появился на свет жеребенок

Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В конюшне музея-усадьбы «Ясная Поляна» пополнение: 1 апреля 2024 года здесь появился на свет жеребенок. Мама новорожденного — лошадь Кукла, которую музей приобрел в этом году. Последний раз жеребята рождались в музее 20 лет назад.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, новый обитатель яснополянской конюшни встал на ноги уже в первые часы после появления на свет. На пятый день жизни он впервые вышел из денника, а на шестой — из конюшни на прогулку. С матерью он будет жить в течение полугода, а после этого каждый из них займет отдельный денник. Такое разделение необходимо, чтобы жеребенок приучался к самостоятельности, а его мать начинала работать.

По словам сотрудников конюшни, новорожденный, который весит около 50 килограммов, оказался общительным и смелым.

— Жеребята наследуют характер родителей, а иногда им даже передаются их привычки. Появившийся на свет жеребенок, как и его мать, расположен к человеку. Уже сейчас можно сказать, что он добронравный. Остальное — дело воспитания, — говорит берейтор Екатерина Павлова.

Музей-усадьба объявляет конкурс на лучшее имя для новорожденного коня. По существующим правилам в нем должны присутствовать первые буквы кличек родителей — кобылы Куклы и жеребца Визиля. Соответственно, кличка малыша должна начинаться с буквы «к», а в середине должна находиться буква «в».

Варианты клички принимаются в комментариях к посту о жеребенке на официальных страницах музея в социальных сетях.

Лучший вариант сотрудники конюшни назовут 16 мая. Автор этого варианта получит возможность отправиться на бесплатную верховую прогулку по Ясной Поляне.