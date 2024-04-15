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Туляков приглашают стать героями нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают стать героями нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Объявлен кастинг.

Телеканал ТНТ совместно с Good Story Media объявляет открытый федеральный кастинг для съемок в четвертом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». 

Команда проекта ищет подростков 12-14 лет, а также молодых людей и девушек 20-24 лет для работы над четвертым сезоном. Нужно только снять видеовизитку длительностью до одной минуты. В ролике от участников требуется рассказать о себе, своих увлечениях и хобби, а также актерском опыте, если таковой имеется (если его нет, то это не проблема). После чего необходимо заполнить анкету на сайте ТНТ в разделе «Кастинги» и отправить свое видео. Со всеми участниками, которые заинтересуют команду, свяжутся для дальнейших проб.

Как сообщает пресс-служба телеканала, онлайн-кастинг стартует 15 апреля и продлится до 15 мая, а сами съемки пройдут уже в этом году. Выйдет новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» в 2025 г. 

Заполнить анкету можно по ссылке.

Напомним, в июне 2023 года в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле прошел премьерный показ третьего сезона сериала. На премьеру приезжали сценарист Александр Белов, актеры Александра Хромова и Егор Абрамов. 

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Фотограф:
сегодня, в 14:21 0
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