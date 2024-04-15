Туляков приглашают стать героями нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Фото Алексея Пирязева.

Телеканал ТНТ совместно с Good Story Media объявляет открытый федеральный кастинг для съемок в четвертом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Команда проекта ищет подростков 12-14 лет, а также молодых людей и девушек 20-24 лет для работы над четвертым сезоном. Нужно только снять видеовизитку длительностью до одной минуты. В ролике от участников требуется рассказать о себе, своих увлечениях и хобби, а также актерском опыте, если таковой имеется (если его нет, то это не проблема). После чего необходимо заполнить анкету на сайте ТНТ в разделе «Кастинги» и отправить свое видео. Со всеми участниками, которые заинтересуют команду, свяжутся для дальнейших проб.

Как сообщает пресс-служба телеканала, онлайн-кастинг стартует 15 апреля и продлится до 15 мая, а сами съемки пройдут уже в этом году. Выйдет новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» в 2025 г.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Напомним, в июне 2023 года в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле прошел премьерный показ третьего сезона сериала. На премьеру приезжали сценарист Александр Белов, актеры Александра Хромова и Егор Абрамов.