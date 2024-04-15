Туляки собирают в лесах грибы-«мозги»

В лесах Тульской области пошли строчки — это грибы, похожие внешне на мозги или на грецкий орех.
— Шапочки маленькие, через недельку будут большие! Сезон открыт, — поделилась тулячка Надежда своей находкой в соцсетях.
Грибники пишут, что строчки выросли уже в лесах возле Егнышевки, недалеко от поселка Славного Арсеньевского района и др.
Отметим, что мнения о съедобности этих грибов разнятся.
Напомним, грибной сезон в нашем регионе открылся в начале апреля. В лесах появились первые съедобные грибы — саркосцифы или эльфовы чаши. Также уже пошла черемша.