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Туляки собирают в лесах грибы-«мозги»
Фото Надежды Большаковой.

Туляки собирают в лесах грибы-«мозги»

В регионе открыт сезон тихой охоты.

В лесах Тульской области пошли строчки — это грибы, похожие внешне на мозги или на грецкий орех. 

— Шапочки маленькие, через недельку будут большие! Сезон открыт, — поделилась тулячка Надежда своей находкой в соцсетях.

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Грибники пишут, что строчки выросли уже в лесах возле Егнышевки, недалеко от поселка Славного Арсеньевского района и др.

Отметим, что мнения о съедобности этих грибов разнятся.

Напомним, грибной сезон в нашем регионе открылся в начале апреля. В лесах появились первые съедобные грибы — саркосцифы или эльфовы чаши. Также уже пошла черемша.

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