В Туле девочка упала с высоты во время занятий гимнастикой. Возбуждено уголовное дело

Фото Артема Жильцова.

В СУ СКР по Привокзальному району возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Несчастный случай произошел 24 января в одной из спортивных секций Тулы. 10-летняя девочка упала, выполняя упражнение на высоте, вместе с гимнастическим воздушным кольцом. Она приземлилась на мат, получила компрессионные переломы.

— В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.