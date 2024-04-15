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В Туле девочка упала с высоты во время занятий гимнастикой. Возбуждено уголовное дело
Фото Артема Жильцова.

В Туле девочка упала с высоты во время занятий гимнастикой. Возбуждено уголовное дело

Ребенок получил компрессионные переломы.

В СУ СКР по Привокзальному району возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Несчастный случай произошел 24 января в одной из спортивных секций Тулы. 10-летняя девочка упала, выполняя упражнение на высоте, вместе с гимнастическим воздушным кольцом. Она приземлилась на мат, получила компрессионные переломы.

— В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

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Фотограф:
сегодня, в 15:08 0
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СУ СКР по Тульской области
 
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