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Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря
Изображение Midjourney

Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Метеозависимым не завидуем.

Магнитная буря в четыре балла накрыла Землю на сутки. Ее пик ожидается завтра, 15 апреля, с утра.

Рано утром метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Однако специалисты говорят, что к обеду геомагнитная обстановка успокоится. 

Раньше считалось, что метеозависимости подвержены только пожилые люди, но с каждым годом возраст страдальцев снижается: сейчас от геомагнитных штормов страдают даже школьники.

Магнитные бури могут вызывать различные симптомы. Как можно их пережить? 

  • Следите за информацией о магнитных бурях.
  • В такие дни минимизируйте контакт с техникой, особенно с мобильными устройствами.
  • Больше бывайте на свежем воздухе.
  • Занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация, чтобы снизить стресс.
  • Поддерживайте здоровый образ жизни.
  • Если у вас возникли серьезные проблемы со здоровьем во время магнитной бури, обратитесь к врачу для консультации и помощи.

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