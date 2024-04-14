Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Магнитная буря в четыре балла накрыла Землю на сутки. Ее пик ожидается завтра, 15 апреля, с утра.
Рано утром метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Однако специалисты говорят, что к обеду геомагнитная обстановка успокоится.
Раньше считалось, что метеозависимости подвержены только пожилые люди, но с каждым годом возраст страдальцев снижается: сейчас от геомагнитных штормов страдают даже школьники.
Магнитные бури могут вызывать различные симптомы. Как можно их пережить?
- Следите за информацией о магнитных бурях.
- В такие дни минимизируйте контакт с техникой, особенно с мобильными устройствами.
- Больше бывайте на свежем воздухе.
- Занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация, чтобы снизить стресс.
- Поддерживайте здоровый образ жизни.
- Если у вас возникли серьезные проблемы со здоровьем во время магнитной бури, обратитесь к врачу для консультации и помощи.