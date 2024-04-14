Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря

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Магнитная буря в четыре балла накрыла Землю на сутки. Ее пик ожидается завтра, 15 апреля, с утра.

Рано утром метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Однако специалисты говорят, что к обеду геомагнитная обстановка успокоится.

Раньше считалось, что метеозависимости подвержены только пожилые люди, но с каждым годом возраст страдальцев снижается: сейчас от геомагнитных штормов страдают даже школьники.

Магнитные бури могут вызывать различные симптомы. Как можно их пережить?