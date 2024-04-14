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За 8 лет ОЭЗ «Узловая» пополнила казну на 1,2 млрд рублей
Фото из архива Myslo

За 8 лет ОЭЗ «Узловая» пополнила казну на 1,2 млрд рублей

Особая экономическая зона была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина 14 апреля 2016 года.

Общая площадь ОЭЗ «Узловая» – почти 500 га, у неё 27 компаний-резидентов. Они уже вложили около 30 млрд рублей инвестиций, создали более 2000 рабочих мест, а объём налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, составляет около 1,2 млрд рублей.

В ОЭЗ «Узловая» уже работает производство гибких насосно-компрессорных труб, комплекс по выращиванию шампиньонов, завод по производству жестяных аэрозольных баллонов и другие предприятия.

Резиденты особой экономической зоны получают комплекс льгот: пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Действует процедура свободной таможенной зоны.

Также отмечают годовщины две территории опережающего развития: ТОР «Ефремов»  исполнилось 6 лет, а ТОР «Алексин» – 5. На первой зарегистрировано 13 резидентов, инвестиции превышают 46 млрд рублей, будет создано более 4400 рабочих мест. У второй – 9 резидентов, которые привлекут около 26 млрд рублей и создадут более 15000 рабочих мест.

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вчера, в 22:15 0
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