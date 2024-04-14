За 8 лет ОЭЗ «Узловая» пополнила казну на 1,2 млрд рублей

Фото из архива Myslo

Особая экономическая зона была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина 14 апреля 2016 года.

Общая площадь ОЭЗ «Узловая» – почти 500 га, у неё 27 компаний-резидентов. Они уже вложили около 30 млрд рублей инвестиций, создали более 2000 рабочих мест, а объём налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, составляет около 1,2 млрд рублей.

В ОЭЗ «Узловая» уже работает производство гибких насосно-компрессорных труб, комплекс по выращиванию шампиньонов, завод по производству жестяных аэрозольных баллонов и другие предприятия.

Резиденты особой экономической зоны получают комплекс льгот: пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Действует процедура свободной таможенной зоны.

Также отмечают годовщины две территории опережающего развития: ТОР «Ефремов» исполнилось 6 лет, а ТОР «Алексин» – 5. На первой зарегистрировано 13 резидентов, инвестиции превышают 46 млрд рублей, будет создано более 4400 рабочих мест. У второй – 9 резидентов, которые привлекут около 26 млрд рублей и создадут более 15000 рабочих мест.