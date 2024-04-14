Фото: пресс-служба администрации Тулы

В нём приняли участие 90 спортсменов из Тульской и Калужской областей.

В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо

В нём приняли участие 90 спортсменов из Тульской и Калужской областей.

На ковре соревновались юноши 11-12 лет и девушки 13-14 лет. Турнир был посвящён памяти Заслуженного тренера России Евгения Кленикова и его воспитанников, мастеров спорта СССР по самбо и дзюдо Владимира Радченко, Валерия Трифонова и Сергея Власова.

По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» показали достойные результаты в различных весовых категориях:

1 место:

Илья Борискин – +71 кг,

Антон Гирин – 71 кг,

Софья Данилова – 47 кг.

2 место:

Кирилл Крылов – 65 кг,

Михаил Хайбулаев – 50 кг,

Элина Чарыкова – 47 кг,

Вероника Чернейко – 40 кг.

3 место:

Кирилл Горелов – 71 кг,

Артемий Баранов – 59 кг,

Макар Горчаков – 50 кг,

Артем Пивцаев – 46 кг,

Георгий Пустовой – 43 кг,

Михаил Артюшин – 35 кг,

Анастасия Анистратова – 47 кг,

Вера Коновалова - 40 кг,

Маргарита Фильчукова – 40 кг.

Также были определены победители в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За короткий поединок». Подготовили спортсменов тренеры Роман Ломиворотов, Олег Иванкин, Юлия Мунич, Павел Проничев, Алексей Артюшин, Денис Голуб, Михаил Татаринов.