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В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо

В нём приняли участие 90 спортсменов из Тульской и Калужской областей.

В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо

В нём приняли участие 90 спортсменов из Тульской и Калужской областей.

На ковре соревновались юноши 11-12 лет и девушки 13-14 лет. Турнир был посвящён памяти Заслуженного тренера России Евгения Кленикова и его воспитанников, мастеров спорта СССР по самбо и дзюдо Владимира Радченко, Валерия Трифонова и Сергея Власова.

По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» показали достойные результаты в различных весовых категориях:

1 место:

  • Илья Борискин – +71 кг,
  • Антон Гирин – 71 кг,
  • Софья Данилова – 47 кг.

2 место:

  • Кирилл Крылов – 65 кг,
  • Михаил Хайбулаев – 50 кг,
  • Элина Чарыкова – 47 кг,
  • Вероника Чернейко – 40 кг.

3 место:

  • Кирилл Горелов – 71 кг,
  • Артемий Баранов – 59 кг,
  • Макар Горчаков – 50 кг,
  • Артем Пивцаев – 46 кг,
  • Георгий Пустовой – 43 кг,
  • Михаил Артюшин – 35 кг,
  • Анастасия Анистратова – 47 кг,
  • Вера Коновалова  - 40 кг,
  • Маргарита Фильчукова – 40 кг.

Также были определены победители в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За короткий поединок». Подготовили спортсменов тренеры Роман Ломиворотов, Олег Иванкин, Юлия Мунич, Павел Проничев, Алексей Артюшин, Денис Голуб, Михаил Татаринов.

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вчера, в 21:21 +1
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