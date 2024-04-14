В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо
В нём приняли участие 90 спортсменов из Тульской и Калужской областей.
На ковре соревновались юноши 11-12 лет и девушки 13-14 лет. Турнир был посвящён памяти Заслуженного тренера России Евгения Кленикова и его воспитанников, мастеров спорта СССР по самбо и дзюдо Владимира Радченко, Валерия Трифонова и Сергея Власова.
По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» показали достойные результаты в различных весовых категориях:
1 место:
- Илья Борискин – +71 кг,
- Антон Гирин – 71 кг,
- Софья Данилова – 47 кг.
2 место:
- Кирилл Крылов – 65 кг,
- Михаил Хайбулаев – 50 кг,
- Элина Чарыкова – 47 кг,
- Вероника Чернейко – 40 кг.
3 место:
- Кирилл Горелов – 71 кг,
- Артемий Баранов – 59 кг,
- Макар Горчаков – 50 кг,
- Артем Пивцаев – 46 кг,
- Георгий Пустовой – 43 кг,
- Михаил Артюшин – 35 кг,
- Анастасия Анистратова – 47 кг,
- Вера Коновалова - 40 кг,
- Маргарита Фильчукова – 40 кг.
Также были определены победители в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За короткий поединок». Подготовили спортсменов тренеры Роман Ломиворотов, Олег Иванкин, Юлия Мунич, Павел Проничев, Алексей Артюшин, Денис Голуб, Михаил Татаринов.