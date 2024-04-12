Подвал пятиэтажки в Кимовске затапливает водой вторые сутки

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 13 по ул. Павлова в городе Кимовске. Она рассказала, что уже вторые сутки подвал четвертого подъезда ее дома затапливает питьевой водой.

— На 4 и 5-м этажах воды нет, с 1 по 3-й этаж — слабый напор. Коммунальщики и водоканал переводят друг на друга. Все знают, что порыв, но ничего не делают, — жалуется Анастасия. — Глава района обещал все устранить ночью. Но до сих пор у нас течет.

Myslo обратился в администрацию Кимовского района. Как рассказали в местном управлении по ЖКХ, о проблеме они ничего не знают. В водоканале ситуацию комментировать отказались.

Представитель одной из городских управляющих компаний — «Жилстрой» — рассказала, что многоквартирный дом обслуживает не УК, а администрация. Однако сообщили, что работы по устранению аварии будут проводиться в ночь на 13 апреля.