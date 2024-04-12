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На проекте «ПроВедущий» юные туляки смогут раскрыть свои ораторские таланты

На проекте «ПроВедущий» юные туляки смогут раскрыть свои ораторские таланты

Приём заявок на участие проводится до 12 апреля, а первое занятие состоится 6 мая.

Проект «ПроВедущий» поможет юным тулякам раскрыть таланты в области ораторского искусства и проведения мероприятий. Участников ждёт отборочный этап, на котором члены жюри будут оценивать творческий потенциал кандидатов.

Затем начнется образовательный блок с постановкой голоса и речи, актёрским мастерством, интерактивным занятием по озвучке кино, импровизацией, работой с публикой и онлайн-форматами ведущих.

В финале пройдёт концерт, на котором будут определены трое победителей. Заявки принимаются до 24 апреля здесь. Первое занятие должно состояться 6 мая.

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