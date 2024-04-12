  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На участке трассы «Дон» в Тульской области повысится скоростной режим - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На участке трассы «Дон» в Тульской области повысится скоростной режим
Фото из архива Myslo

На участке трассы «Дон» в Тульской области повысится скоростной режим

По данным Росавтодора, изменения вступят в силу с 15 апреля.

Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга.

Осенью прошлого года для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности движения максимальная скорость была снижена до 110 км/ч.

Кроме того, с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296-го по 322-й км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091-го по 1119-й км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
увеличение максимальной скоростискоростной режимтрасса М4 Дон
Место
Тульская область
На проекте «ПроВедущий» юные туляки смогут раскрыть свои ораторские таланты
На проекте «ПроВедущий» юные туляки смогут раскрыть свои ораторские таланты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.