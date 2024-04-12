На участке трассы «Дон» в Тульской области повысится скоростной режим

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По данным Росавтодора, изменения вступят в силу с 15 апреля.

Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга.

Осенью прошлого года для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности движения максимальная скорость была снижена до 110 км/ч.

Кроме того, с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296-го по 322-й км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091-го по 1119-й км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.