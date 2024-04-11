Служба по контракту: ответы на важные вопросы

В тульском пункте отбора на военную службу по контракту рассказали, какие специалисты востребованы и какие есть меры поддержки участников СВО и их семей.

О службе по контракту рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Новиков.

— Кто может заключить контракт в Тульской области?

— На службу принимаются граждане от 18 до 60 лет, до 65 лет – на узкие специальности: водители любых категорий, кроме А, а также трактористы, бульдозеристы, крановщики и фельдшеры.

— Какое образование должно быть у кандидата?

— Уровень образования не имеет значения.

— Как проходит и сколько времени занимает медкомиссия?

— В течение дня кандидат проходит медицинскую комиссию. Первым беседу проводит психолог, затем осматривает терапевт, кандидат сдает анализы. Главное медицинское требование – отсутствие заболеваний, которые могли бы помешать прохождению воинской службы. Если человек подходит, то он заключает контракт на военную службу с Минобороны РФ.

— Из-за чего могут отказать в заключении контракта?

— Инвалидность, психические заболевания или возраст старше 65 лет.

— Какая физическая подготовка проводится перед отправкой в зону СВО? Как долго и где она длится?

— После заключения контракта военнослужащий отправляется в воинскую часть, где в течение месяца проходит подготовку: отрабатываются занятия по тактической подготовке и медицине, огневой подготовке. Занятия проводят военнослужащие, получившие боевой опыт, в том числе на СВО.

— Какие документы необходимы для заключения контракта?

— Паспорт, СНИЛС, военный билет, свидетельство о заключении или расторжении брака, ИНН, банковские реквизиты.

— Какие вещи можно взять с собой, а какие — нельзя?

— Взять с собой можно только предметы личной гигиены и в общем-то всё — военнослужащие находятся на полном обеспечении. Что касается телефона, то разрешен только простой кнопочный.

О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказала заместитель директора департамента — начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты Тульской области Виктория Балашова.

— Какие меры поддержки положены участникам СВО?

— При заключении контракта каждый военнослужащий получает единовременную выплату в размере 450 тыс. рублей. Она имеет проактивный характер: для её получения не нужно обращаться отдельно, списки тех, кому она положена, формируются на основании данных военного комиссариата Тульской области. Деньги перечисляются на те банковские реквизиты, которые указал военнослужащий.

При получении ранения положена выплата от 200 тыс. до 1 млн рублей. Минимальную сумму выплачивают всем раненым, а если будет установлена инвалидность, то Социальный фонд произведет доплату в соответствии с группой.

— На какие меры поддержки могут рассчитывать родственники военнослужащего?

— Предусмотрены выплаты в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, первоочередной порядок зачисления в детский сад, школу, а также летний оздоровительный лагерь. Предусмотрено бесплатное горячее питание школьников, а также студентов колледжей и техникумов. Дети, поступающие в вузы впервые, получают единовременно 30 тыс. рублей.

Члены семей СВО пользуются льготным транспортным обслуживанием и картой «Забота», которая позволяет получать скидки и льготы у партнеров программы.

Семьи, проводившие газ в рамках программы догазификации, могут получить полную компенсацию понесенных расходов, в том числе и на покупку газового оборудования.

В 2024 году введены дополнительные меры поддержки: единовременная выплата в размере 15 тыс. рублей. За ней может обратиться супруга или мать. К Международному женскому дню матерям, женам и дочерям до 18 лет (до 23 лет при очном обучении) было выплачено по 10 тыс. рублей.

Семьи участников СВО, состоящие в программе «Молодая семья», могут в первоочередном порядке получить выплаты на улучшение жилищных условий.

— Как происходит сопровождение семей участников СВО?

— Каждая семья участника СВО сопровождается куратором. Он помогает решать вопросы, пока глава семейства находится на поле боя. При необходимости родственники обращаются к нему с той или иной просьбой. Круг вопросов, которые может решить куратор, широк: от консультаций по получению мер поддержки или юридических трудностей до ремонта в квартире или оформления ребенка в образовательное учреждение.

— Какие преимущества предоставляет новый формат удостоверения ветерана боевых действий «СВОи» в виде пластиковой карты?

— Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации отметил важность своевременного оказания качественных и доступных социальных государственных и муниципальных услуг для участников специальной военной операции, ветеранов войн и локальных конфликтов. Одним из направлений работы в Минобороны является внедрение электронного удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты.

Электронное удостоверение представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Оно позволит в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты и скидки от компаний-партнеров.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на всей территории страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его, избавляя от лишней бумажной волокиты.

Оформить можно в ПСБ банке, информация по тел. 8 800 333-03-03.

— Куда обратиться для поступления на службу по контракту?

— Телефон пункта отбора на военную службу по контракту в Тульской области: 8 (4872) 56-19-90. Адрес: город Тула, ул. Коминтерна, 28.

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117. За 3 месяца 2024 года сотрудники линии 117 по вопросам службы по контракту приняли 2642 звонка.

Также информацию можно найти на официальных сайтах: службапоконтракту.рф и служив106.рф. Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.

Получить индивидуальную консультацию по мерам поддержки можно по телефону 129.