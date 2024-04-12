Тульские альпинисты в Сочи сорвались со скалы и провалились в ущелье

Накануне в Сочи произошла трагедия. Молодые люди 19 и 20 лет провалились в ущелье. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, пострадавшие туристы — из Тульской области.

Происшествие случилось в ущелье возле села Ахштырь. Автомобиль скорой не мог подняться в горы. Тогда отчаявшиеся медики выехали на дорогу. К счастью, мимо проезжал автомобиль Росгвардии: сотрудники вневедомственной охраны возвращались с занятий по стрельбе. Они согласились помочь и поднялись в горы.

— Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС спустили молодых людей с различными травмами вниз и передали медицинским работникам, — отметили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.