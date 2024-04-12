  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские альпинисты в Сочи сорвались со скалы и провалились в ущелье - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские альпинисты в Сочи сорвались со скалы и провалились в ущелье

Тульские альпинисты в Сочи сорвались со скалы и провалились в ущелье

К труднодоступному месту не могла подъехать скорая. Выбраться пострадавшим помогли сотрудники Росгвардии.

Накануне в Сочи произошла трагедия. Молодые люди 19 и 20 лет провалились в ущелье. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, пострадавшие туристы — из Тульской области. 

Происшествие случилось в ущелье возле села Ахштырь. Автомобиль скорой не мог подняться в горы. Тогда отчаявшиеся медики выехали на дорогу. К счастью, мимо проезжал автомобиль Росгвардии: сотрудники вневедомственной охраны возвращались с занятий по стрельбе. Они согласились помочь и поднялись в горы.

pomoshh_vo_sochi001_small_pillarboxed.jpg

— Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС спустили молодых людей с различными травмами вниз и передали медицинским работникам, — отметили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:27 +9
Другие статьи по темам
Событие
спасателиросгвардейцы
Место
Управление Росгвардии по Тульской области
 
Служба по контракту: ответы на важные вопросы
Служба по контракту: ответы на важные вопросы
В администрации Тулы пообещали скорректировать работу светофора на улице Металлургов
В администрации Тулы пообещали скорректировать работу светофора на улице Металлургов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.