После жалобы туляков территорию стройки у бывшего «Дома здоровья» огородили забором

Подписчики сообщают, что территорию стройки на месте бывшего «Дома здоровья» в Баташах огородили забором по требованию Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы. Это произошло после жалобы туляков на небезопасный объект.

Ранее Myslo со ссылкой на подписчиков сообщал, что здание бывшего «Дома здоровья» сейчас восстанавливают, однако место строительства не огорожено, отсутствует и паспорт на объект.

Напомним, заброшенный профилакторий «Дом здоровья» на Венёвском шоссе выкупил АО СЗ «Внешстрой» и сейчас проводит там восстановительные работы.