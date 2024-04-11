10 апреля в Туле стало самым жарким днем за последние 16 лет

Фото Алексея Пирязева.

Ранее Myslo сообщал, что 10 апреля в Туле был побит температурный рекорд 2008 года. По данным синоптиков Тульского гидрометцентра, накануне максимальная температура воздуха достигла 25,9 градуса. Это на 4,2 градуса выше прежнего рекорда.

Отметим, что такая ситуация была во многих регионах страны.

— На обширной территории от Карелии до Крыма и от западных границ страны до берегов Волги в минувшую среду температура воздуха превысила климатическую норму на 9–14°, а показания термометров соответствовали июльским показателям.

Отметим самый высокий рекорд — он зафиксирован в Воронеже: там воздух прогрелся до +27,9°, что на 5,9° выше прежнего достижения 1972 года. А самый давний рекорд был обновлён в Северной столице, где максимальная температура воздуха достигла +21,5°, что на 4,8° выше прежнего достижения 134-летней давности, — сообщили синоптики погодного центра «Фобос».