Заброшенный профилакторий «Дом здоровья» в Туле выкупил застройщик

Фото: https://torgi.gov.ru.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области после нескольких неудачных попыток всё же реализовало на торгах заброшенный профилакторий, расположенный на Веневском шоссе, 23.

В имущественный комплекс входят нежилое здание площадью 3270,5 кв.м, земельный участок площадью более 5400 кв. м. с видом разрешенного использования «Оказание социальной помощи населению».

Для участия в торгах заявились ИП Холодняк Виталий Валерьевич, ИП Клейменова Валентина Ивановна и Специализированный застройщик «ВНЕШСТРОЙ». Первых двоих, по данным МИЗО, не допустили в связи с представлением не всех необходимых документов.

В итоге победителем стал «Внешстрой». Застройщик выкупил комплекс за 26 131 600 руб., хотя начальная цена была 47 512 000 руб.

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